Erik Odsell komt met nieuwe single ‘Human’

De Zweedse songwriter Erik Odsell heeft verschillende jaren als freelancemuzikant gewerkt achter vele bekende Zweedse artiesten en heeft muziek geschreven voor artiesten in zowel Europa als de Verenigde Staten. In het najaar van 2015 kwam Erik Odsells debuut ‘Searching For Lost Boys Island’ uit. Erik bracht ook 3 singles van het album uit, die allemaal goed werden ontvangen.

Met debuutsingle en het titelnummer van het album ‘Searching For Lost Boys Island’ won hij de prestigieuze Hollywood Music in Media Awards in de categorie Best Adult Contemporary / AAA. Erik’s tweede single, ‘As Long As I’m With You’, dat hij opnamen met Sascha Dupont, had hij 9 weken lang succes in de Deense ChartBase Top-100.

Erik’s derde single, ‘Unapology’, had airplay op radiostations in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en de Verenigde Staten en de single werd een groot succes op de Deense hitlijst ChartBase Top-100 gedurende 13 weken. De officiële videoclip voor ‘Unapology’ werd in februari 2016 door de Akademia Music Awards in Hollywood, uitgeroepen tot Best Pop Video en sindsdien is hij onderdeel van de stal van Live Nation. Niet slecht dus.

Het album kreeg goede recensies in zowel Zweedse als internationale tijdschriften en in veel internationale muziekblogs enwerd in februari 2016 ook bekroond als Beste Album Pop / Rock op de Akademia Music Awards, Hollywood.

Het nieuwe album van Erik, ‘Human’, staat gepland voor begin 2021. Een album dat zich richt op de huidige toestand van de wereld, maar ook op persoonlijke reflecties over ouder worden, de angst om dierbaren te verliezen en wat het betekent om mens te zijn. De titeltrack van het album, ‘Human’, is nu uit.