Basil Babychan – accidentally INCorporated

We schreven al eerder over de muziek van de sympathieke in Heiloo woonachtige Indiaase Basil Babychan. Een verzameling neoklassieke en symfonische nummers met een verscheidenheid van muzikale invloeden op, van Mozart en Brahms, via Johnny Cash, Kenny Rogers, Sting, Yanni en Zakir Hussain naar Avicii, SHM moderne filmcomponisten als Hans Zimmer en A.R Rahman.

Beïnvloed door het leven en geïnspireerd door orkestraties die populair zijn gemaakt door Hans Zimmer en Brahms, komt de muzikant eind deze maand met zijn nieuwe EP ‘accidentally INCorporated’. Conceptuele krachtige instrumentale stukken muziek, met hier en daar een cinematische achtergrond.

‘accidentally INCorporated’ begint met ‘The Yearning’. Een neoklassiek monument met een gevoel van verlangen en nostalgie. Een tijdloze opener met spanning in een emotioneel veld, dat uitstraalt meer te willen. Spannend van begin tot einde en een krachtte opener, gevolgd door ‘Reminiscence’. Het Richard Clayderman-effect komt hierbij direct in je op. Rustgevende droevige muziek, die je direct op het verkeerde been zetten, want ‘Shadows Dance’, de single uit juli 2020, waarover we al eerder schreven, gooit weer meteen het tempo omhoog. Volgens Babychan is ‘Shadows Dance’ een eerbetoon aan de overwinnaars, de voorlopers, de voortrekkers, en klinkt het ook.

De EP wordt afgesloten met ‘Rise’. Inspirerende muziek, in de stijl van Hans Zimmer, waarbij de held aan het eind van de film, na verslagen te lijken, toch weer opkomt en herleeft als de winnaar van de strijd. Een episch filmdrama, vertaalt in één enkel stuk muziek, vol eergevoel en trots. Een perfect einde van het conceptalbum, dat in zijn geheel de soundtrack van een spannende korte film zou kunnen zijn geweest.

Met ‘accidentally INCorporated’ zet Basil Babychan een goede stap voorwaarts. Laat zien wat er van hem verwacht wordt, en volt die verwachtingspatronen steving en daadkrachtig in. Niet de muziek die je in de top 50 gaat tegenkomen, maar het zou me verbazen als Basil niet binnen no time de soundtrack van een aankomende grote blockbuster voor zijn kiezen krijgt. Babychan combineert zijn Oosterse achtergrond met een puur Westerse bravour, gecombineerd tot een smeuïg geheel waar de spanning van af straalt. Een krachtig debuut van een man waar we meer van willen horen. (7/10) (Eigen productie)