Dua Lipa brengt nieuwe track ‘Fever’ uit met Angéle

Popsterren Dua Lipa en Angèle hebben hun krachten gebundeld op de sensationele nieuwe track ‘Fever’. De nummer laat een mix van hun beide talenten zien. Tevens pakt Dua Lipa op 27 november groots uit met Studio 2054: een multidimensionale live stream waarin muziek van haar nieuwste album ‘Future Nostalgia’, performances, theater en dans centraal staan.

De show wordt uitgezonden vanuit een gigantisch magazijn dat volgebouwd is met fenomenale decors waaronder rollerdisco’s, prachtige kleedkamers en surrealistische tv shows. Daarnaast wordt Dua bijgestaan door een groot aantal bekende gast artiesten, dansers, acrobaten en skaters.

De show wordt live uitgezonden via het platform LIVENow in vier verschillende tijdzones. De show voor Europa zal om op vrijdag 27 november om 21:30 starten. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 30 oktober via deze website. Ook het is mogelijk speciale tickets te kopen voor een exclusieve pre-show met behind the scenes beelden en een uitnodiging voor de aftershow party met Dua en featuring gast DJ’s.