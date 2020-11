Dax komt naar Willem Twee

Dax Niesten is een Rotterdamse muzikant en beeldend kunstenaar. In haar muziek, schilderijen en videoclips creëert ze een eigen wereld, ergens tussen Lewis Carrol en Syd Barrett in. Bijna kinderlijke liedjes, met een vleugje art brut, die evolueren als sinistere sprookjes met mysterieuze melodieën en onaardse drones en van delay doordrenkte stemmen.

Geen wonder dat haar debuutalbum ‘My Bubble Is Kind Of A Mess’ en singles als ‘Love Is Overrated’ en ‘The Bear’ een wereldwijde basis van luisteraars vonden op Spotify. Haar nieuwe album ‘Play Nice’ is uitgebracht op 5 juni van dit jaar.

Op 28 november kun je bij Willem Twee poppodium in een intieme setting genieten van deze Rotterdamse singer/songwriter. Tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar.