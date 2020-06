Indiase Basil Babychan verbindt met muziek vanuit Nederland

Hij werd geboren in India, groeide op in Mumbai, maar kreeg de kans om op 12 jarige leeftijd zijn pianodiploma te halen op het Trinity College in London. Tegenwoordig is de sympathieke Basil Babychan woonachtig in het pittoreske Heino. Door de verscheidenheid van woonplaatsen, bouwde Basil een verscheidenheid van muzikale invloeden op, van Mozart en Brahms, via Johnny Cash, Kenny Rogers, Sting, Yanni en Zakir Hussain naar Avicii, SHM moderne filmcomponisten als Hans Zimmer en A.R Rahman.

Op 3 juli aanstaande brengt Basil zijn nieuwe instrumentale ‘Shadows Dance’, uitbrengen, afkomstig van zijn album ‘accidentally INCorporated’, dat afgelopen mei uitkwam. Een conceptueel, vijf minuten durend, krachtig instrumentaal werk. Het album is het debuut van de muzikant.

“Accidentally is about accidental chords in music; the random but melodic chords. It also suits for me as I by accident got into business. So this being my first album, I thought I address that part in the title”, aldus Basil Babychan.