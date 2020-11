Terry Blade op zoek naar volgende award met ‘Black Hurts’

Chicago’s Terry Blade is een singer-songwriter voor de nieuwe generatie, die zijn zwoele bariton-stem gebruikt om een ​​artistiek geluid te verkennen dat R&B combineert met indie- en folkinvloeden. Hierdoor kan hij zijn individualiteit uitdrukken op een manier die reguliere artiesten nooit kunnen. Maak je geen zorgen, het is slechte een feitje waar je je geen zorgen om hoeft te maken.

Hoewel zijn liedjes vaak gaan over kwesties die de zwarte en queergemeenschappen aangaan, hebben de rauwe emotionele waarheden die hij uitdrukt een universele aantrekkingskracht, met het vermogen om elk individu te laten pauzeren en na te denken over het leven.

Zijn debuut-EP ‘Misery’ werd in mei uitgebracht en heeft sindsdien de “gouden” status bereikt, met meer dan een miljoen downloads, streams en views. De single ‘The Last Macbeth’ daarvan won in juni 2020 de Award voor Best Original Song tijdens de New York Movie Awards. Terry’s ‘The Widow’ ontving later die maand de Award voor Best Original Song bij de Florence Film Awards.

Nu komt ‘Black Hurts’ uit, de nieuwste single van Terry Blade. De vraag is niet of, maar wanneer het nummer de volgende award voor Terry in de wacht gaat slepen…