Stad-Groninger trio Muze komt met tweede, 20 jaar oude, single

In de aanloop naar het album met 14 kunstige Nederpop liedjes, allen twintig jaar geleden opgenomen, komt op vrijdag 13 november de tweede single uit van Muze: ‘Liefdesliedje (voor de droom)’. Dit lied neemt je mee naar twee personen die elkaar in leven dromen, alleen maar uit verlangen elkaar te vinden. Van de diepste oceaan tot de hoogste bergkam dwalen ze in ruim vier minuten naar elkaar toe. Het is muzikaal gezien een uitdagend lied met mooie lijnen, een fijne opbouw naar een climax. Het is geen standaard liefdesliedje maar er zit veel raffinement in gitaar, zang en zeker ook tekst.

Muze is een akoestisch trio, dat eind jaren negentig is ontstaan omdat tekstdichter Marcel Houtzager graag een groter publiek wilde aanspreken dan alleen lezers en toehoorders van voordrachten. Samenwerking vond hij snel in zangeres Geelke van Dellen en gitarist Mervyn Gerds (Sam’s Night, Van de Straat). Ze maakten vele tientallen liedjes en kregen de aanmoedigingsprijs van het Noord Nederlands Liedjes Festival.

In 2001 hebben ze een vijftiental nummers opgenomen in Studio Intersounds. Vlak hierna verwaterde de band door het beginnende gezinsleven en carrières. Recent heeft de band een herstart gezien, en de eerste single Patio is eind september uitgekomen.

De Nederlandstalige liedjes zijn zorgvuldig opgebouwd rondom de teksten van Marcel Houtzager. Muzikaal gezien passen ze geheel in de huidige trend om kunstige Nederpop uit te brengen. Met dien verstande dat deze nummers dus twee decennia oud zijn. Geelke van Dellen is leadzangeres, Mervyn Gerds is gitarist maar zingt ook veel tweede stemmen, en Marcel Houtzager vult aan met gesproken woord. Met slechts één gitaar en drie stemmen kan het trio liedjes maken die vol klinken, geraffineerd zijn, en de luisteraar meenemen in de tekst.