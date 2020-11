Marillion kondigt tournee in Nederland aan

Marillion heeft The Light At The End Of The Tunnel gezien! Met de lange, donkere dagen van Covid-19, die hopelijk tegen die tijd achter ons liggen, zal Marillion eind 2021 met hun 19de plaat licht over de grootste podia werpen. Na hun uitverkochte show in 2018 staan de heren dit keer maar liefst vijf maal in Nederland op het podium.

“We schrijven momenteel album nummer 19 en kijken er, zoals je je kunt voorstellen, naar uit om weer op tour te gaan en het voor je te spelen. Bijna net zoveel als dat mijn vrouw er naar uitkijkt om mij uit het huis te sturen…” – Steve Hogarth

Marillion’s relatie met hun familie van fans is blijven groeien en hun enorm populaire tweejaarlijkse conventies bieden een prachtige gelegenheid voor de band en de fans om elkaar te ontmoeten. Met een catalogus van 18 albums is de muziek van Marillion niet alleen blijven evolueren, de band heeft ook het voortouw genomen door zich aan te passen aan de veranderende wereld om hen heen, terwijl de loyaliteit van hun fans onverminderd blijft.

Tourdata

20 oktober 2021: Muziekgebouw, Eindhoven

21 oktober 2021: TivoliVredenburg, Utrecht

23 oktober 2021: Oosterpoort, Groningen

24 oktober 2021: TivoliVredenburg, Utrecht

26 oktober 2021: Muziekgebouw, Eindhoven