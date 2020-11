Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van David Gilmour.

De laatste show van David Gilmour’s ‘On an Island Tour’ in 2006, waar hij voor 50.000 fans speelde op de scheepswerf van Gdansk om de oprichting van de vakbond Solidarność te vieren. Gilmour speelde tijdens dit concert het volledige album ‘On an Island’.

Het is de laatste Pink Floyd-gerelateerde opname met Richard Wright, die stierf op 15 september 2008, een week voor de officiële release van ‘On an Island’. Dit concert vond ook ongeveer een maand na het overlijden van Syd Barrett plaats. Gilmour en zijn band werden bijgestaan door het Polish Baltic Philharmonic Orchestra onder leiding van Zbigniew Preisner. Leszek Możdżer was als speciale gast op piano te horen.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: David Gilmour live @ Gdansk, Poland (2006).