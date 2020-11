Sam Smith staat voor drukke periode met albumrelease en concert

Sam Smith zal, net als wij allemaal, 2020 vermoedelijk niet snel vergeten. De aangekondigde albumrelease in mei kwam te vervallen en daarmee werd Smith in het ongewisse gelaten. Al snel werd het Smith echter duidelijk dat er daarmee ook ruimte kwam om aanpassingen te doen. En zo geschiedde.

De titel van het album werd aangepast van ‘To Die For’ in ‘LoveGoes’ en er werden een aantal singles uitgebracht, zoals ‘Diamonds’ en ‘My Oasis’ met Burna Boy. ‘LoveGoes’ is vorige week gelanceerd en dat werd gevierd met een livestream vanuit de legendarische Abbey Road Studio’s in Londen. Naast een veelbelovend optreden, waarbij er zowel oude als nieuwe nummers werden gespeeld, werd er ook een ruimte geboden voor een Q&A tussen actrice en com├ędienne Katherine Ryan en Smith. De vinylversie van het album komt uit op 13 november.