1 november, de verjaardag van Anthony Kiedis

Anthony Kiedis, de zanger van de Red Hot Chili Peppers, werd op 1 november 1962 geboren in Grand Rapids, een stad in Michigan, nét iets kleiner dan Eindhoven. Toen Kiedis zes jaar oud was scheidden zijn ouders en vijf jaar later verhuisde Anthony naar zijn vader, die acteur was, in Los Angeles. Op school ontmoette hij Michael Balzary (tegenwoordig bekend als Flea), Hillel Slovak en Jack Irons en met hen vormde hij de ‘Los Faces Gang’. Zijn drie vrienden hadden met Alain Johannes en Todd Strasma de band Anthym en Kiedis begon zich te interesseren voor muziek.

In 1983, toen Kiedis inmiddels 21 jaar was, vormde hij met Flea, Hillel Slovak en Jack Irons een gelegenheidsbandje, om in het voorprogramma van Gary Allen het nummer ‘Out in L.A.’ te spelen. De vier richtten na het optreden de band ‘Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem’ op, een naam die ze na één concert veranderden in de Red Hot Chili Peppers.

Met de Red Hot Chili Peppers scoorde Kiedis vele hits, waaronder ‘Give it away’, ‘Under the bridge’, ‘Dani California’, ‘Californication’ en het voor de band autobiografische ‘Scar Tissue’. Naast zanger van de band is Kiedis acteur en schreef hij een autobiografie ‘Scar Tissue’.