U2 viert succesvolle album uit 2000 met deluxe heruitgave

Het tiende album van U2, ‘All That You Can’t Leave Behind’, verscheen in 2000 en bevatte een aantal onvergetelijke nummers van Bono en consorten. Na hun start in de jaren zeventig en de succesvolle jaren tachtig en negentig begon het nieuwe millennium voor het Ierse viertal dus meteen ijzersterk. Reden te meer om het twintigjarig jubileum van het elf nummers tellende album te vieren met meerdere exceptionele heruitgaves.

Naast ‘Beautiful Day’ en ‘Elevation’ bevat het nog een paar nummers die inmiddels niet meer weg te denken zijn uit setlists tijdens concerten van U2. Voeg daar nog ‘Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of’ en ‘Walk On’ aan toe en je hebt al er al een paar die zo op een ‘Best Of’ album kunnen worden gezet. Voor deze geremasterde jubileumuitgave werd er een twaalfde nummer aan het album toegevoegd, ‘The Ground Beneath Her Feet’.

Daarnaast bevatten de 5CD en 11LP superdeluxe editions een schat aan extra’s, waaronder b-sides en outtakes, een complete concert van de Elevation tour, opgenomen in Boston, en remixes van onder meer Paul Oakenfold, Paul van Dyk, Nightmares On Wax en Wyclef Jean.

De plaat werd geproduceerd door Brian Eno en Daniel Lanois en bereikte in maar liefst 32 landen de nummer 1 positie. Het won maar liefst 7 Grammy’s en is het enige album ooit waarvan meerdere nummers Record of the Year wonnen. Dat was het geval met ‘Beautiful Day’ in 2001 en met ‘Walk On’ in 2002.