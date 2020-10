‘Post Malone’ hitzangeres RANI debuteert solo met nieuwe single en EP

Door haar vocalen op de Sam Feldt-hit ‘Post Malone’ bepaalde zangeres RANI het geluid van de zomer van 2019. Deze zomer heeft ze gebruikt om haar langverwachte eigen materiaal te perfectioneren. Haar debuutsingle ‘Love For Me’ verscheen deze week via Sony Music, tegelijk met de EP ‘EP3’.

Na een periode van drie jaar waarin de inmiddels 20-jarige Shannon Rani haar muzikale visie stevig uiteen heeft gezet, debuteert RANI als solo-artiest met de single ‘Love For Me’ en de EP getiteld ‘EP3’. RANI’s unieke sound leunt onder meer op akoestische jazzy gitaarriffs, tijdloze popmelodieën en hiphop georiënteerde ritmes. ‘EP3’ is de eerste van een numerologisch en thematisch drieluik, waarvan ‘EP9’ en ‘EP6’ de komende maanden gaan volgen. De eerste EP heeft ‘liefde voor jezelf’ als thema en met de soulvolle en met R&B-invloeden doorspekte single ‘Love For Me’ maakt ze op dat gebied een duidelijk statement.

Een sleutelmoment in de voorbereidingen richting haar debuut als solo-artiest was ’Post Malone’. Deze hit stond in bijna twintig landen hoog in de singlelijsten, waaronder Canada, Engeland en Nederland. De single, mede geschreven door RANI, werd platina in Canada, Engeland en Australië en de video is inmiddels meer dan zestien miljoen keer bekeken. In de VS werd de single onlangs met een gouden plaat bekroond na een notering in de Top 5 in de Billboard Hot Dance / Electronic Songs-hitlijst. Een ander opvallende vocale performance die het grote bereik van RANI’s stem laat horen is ’Crying In The Sun‘ met Faustix.

Muzikaal is haar werk niet voor één gat te vangen; ‘EP3’ is een kolkende mix aan genres. Haar warme stem smeedt het tot een uniek geheel. “Ik heb altijd van soul en R&B gehouden, vooral als deze genres poppy werden gebruikt. Maar de eerste stappen die ik zelf in de muziekindustrie zette, waren in de dance”, zo zegt ze over haar kenmerkende sound, die is beïnvloed door artiesten als Destiny’s Child, HER, Lauren Hill en Steve Wonder. Inhoudelijk wil ze met haar teksten iets kunnen betekenen voor mensen. “Zeker in deze tijden, kunnen mensen zich overweldigd door emoties voelen”, zo zegt ze. “Met mijn liedjes hoop ik uit te kunnen dragen dat ze niet alleen zijn, dat hun gevoelens heel normaal zijn. Het maakt allemaal deel uit van onze gedeelde menselijke ervaring.”

RANI hoopt daarom dat ze anderen kan helpen met werk dat recht uit het hart komt, oprecht is en inspireert. “Ik geloof dat muziek bij uitstek de manier is om als mensen onderling verbinding te maken. Gezien de stand van zaken in de wereld, is dat belangrijker dan ooit. Ik wil liedjes maken die gevoelens reflecteren, zodat iedereen zich gehoord voelt en geïnspireerd wordt om met trots zichzelf te zijn.”