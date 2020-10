31 oktober, de verjaardag van Larry Mullen Jr.

Op 31 oktober 1961 werd in Dublin, Ierland Larry Mullen Jr. geboren. Zijn voorliefde voor muziek startte met de piano, later besloot hij om te gaan drummen. Zijn eerste drumstel kreeg hij van zijn zus Cecelia. Larry zat op diverse scholen, waaronder de Scoil Colmcille School of Music, Chatham Row en uiteindelijk Mount Temple. Op Mount Temple hing Larry Mullen Jr. een advertentie op omdat hij voornemens was een band op te richten. Tesamen met Bono, Adam Clayton en the Edge (David Evans) richtte hij U2 op, een superband was in de maak.

Het eerste album van U2, ‘Boy’ kwam uit met daarop hun eerste grote hit ‘I Will Follow’, de rest is een feit. U2 heeft hierna hits gehad met onder andere ‘New Years Day’, ‘Elevation’ en natuurlijk ‘Sunday Bloody Sunday’.