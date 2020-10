Ivan & The Parazol reflecteert en reageert met Hongaarse single ‘Játék’

Al tien jaar lang tourt Ivan & The Parazol uit Budapest de wereld over met hun 70s glam-rock vol modern psych invloeden. Met het vijfde album ‘Budai Pop’ dat in 2021 verschijnt delen ze vol trots hun Hongaarse roots. Deze week verscheen de single ‘Játék, samen met een prachtige arthouse video.

Over de single

“Tijdens sommige hoofdstukken van onze tienjarige carrière probeerden we iets te zijn dat nooit zal lukken, door onszelf te spiegelen aan onze Amerikaanse en Engelse invloeden. Pas recent realiseerden we ons dat eerlijkheid de sleutel is tot authenticiteit – het enige doel als artiest. We hebben eindelijk de moed verzameld om volledig eerlijk te zijn, dus ook eerlijk naar onszelf. We proberen onze afkomt niet langer te verdoezelen, maar vieren het door een hommage aan onze staat Budapest met album ‘Budai Pop’. Dit is een enerverende tijd voor ons als band, en wellicht ook de meest interessante periode om ons te volgen.”

Over Ivan & The Parazol

Ivan & The Parazol, een vijfkoppige band uit Budapest, laat zich meevoeren door de geest van 70’s glam-rock gecombineerd met instrumentatie uit moderne psych-rock. Een Brian May-Kevin Parker swirly, met flamboyante gitaarsolo’s en schurende octaaf-pedalen. De band heeft een sterke band met Nederland. Zo stonden ze al meerdere malen in Paradiso en zouden ze dit jaar op tour zijn gegaan met DeWolff. De afgelopen jaren heeft de formatie vele kanten van de wereld mogen ervaren – zo speelden ze o.a. op SXSW, Eurosonic, Reeperbahn, de mainstage van Sziget Festival, supportten ze Deep Purple in Budapest tijdens hun arena tour, tourden ze door Europa als support voor Rival Sons, terwijl ze ook nog de MTV EMA award voor Best Central European Act in de wacht sleepten; je kan niet zeggen dat de band om de hoek komt kijken.

Des te verrassender is de drastische keuze op het nieuwe album. Ivan & The Parazol trok eerder door de US, UK, Duitsland, Nederland, België, Portugal, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Slovenië en zelfs Rusland. Tijdens de pandemie wisten ze nog steeds miljoenen luisteraars te bereiken, door het gezicht van Spice of Europe’s video over Budapest te worden en deel te nemen aan Huawei’s (Music on the Road) concertreeks live gestreamd vanuit Valencia voor 4 miljoen kijkers. Na al deze internationale ervaring is de band gaan reflecteren en zijn ze klaar om hun Hongaarse roots te vieren met album ‘Budai Pop’.