T.O.M. brengt sfeervol maar tekstueel krachtig ‘Stand Tall’

T.O.M. is een singer songwriter wiens muzikaliteit in de vroege kinderjaren werd gekoesterd toen hij door het huis kroop terwijl zijn vader repeteerde met zijn band. Volgens de overleveringen wisten zijn familieleden al bij zijn geboorte dat hij voorbestemd was om de muziek in te gaan. Blijkbaar slaakte hij toen al een jammerend geluid dat de verpleegster en vele anderen in de wijk tot tranen bracht, en niet alleen maar van het lachen.

De muzikale reis van T.O.M. was echter bijna een niet-ingeslagen weg. Hij ontving zijn eerste gitaar toen hij 5 jaar oud was, maar die werd de volgende dag vernietigd bij een bizar ongeluk en het was tot hij 17 was dat een gitaar hem riep vanuit het raam van een pandjeshuis. Hij kocht de gitaar en begon zichzelf te leren spelen. Hij begon ook met pianolessen als kind, maar hij smeekte zijn ouders om te mogen stoppen omdat de leraar op zijn vingers zou slaan als hij verkeerde noten speelde. Het is een wonder als hij nu nog ergens in de buurt van een piano komt. Maar als muziek roept, moet hij antwoorden, dus maakt T.O.M. muziek als nooit tevoren.

Zijn laatste single ‘Stand Tall’ is vooral actueel in deze huidige tijd, hoewel het nummer een universele boodschap heeft voor elk moment en voor altijd. Het soulvolle en jazzy nummer toont de heldere en aangename stem van T.O.M. die direct vertrouwd klinkt. Goed georchestreerd is ‘Stand Tall’ een nummer dat het goed zal doen in deze koude nadagen van 2020. Het nummer geeft kracht in deze moeilijke tijden: Stand Tall!