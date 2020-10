Full Concert: Depeche Mode live @ Paris, France (2001)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Depeche Mode.

De ‘Exciter Tour’ was een tournee van de Britse band Depeche Mode. De tournee werd gehouden als promotietour voor hun nieuwste album getiteld ‘Exciter’. De tournee begon in de V.S. ze hielden in juni één rehearsel show en twee “opwarmconcerten” voor de officiële start van de tour in Montreal, Canada. Het eerste deel liep door tot half augustus, met als afsluiter twee shows in Anaheim, Californië. Deze show was de laatste van de tour, het tweede Europese deel van de tour stond op de planning voor de zomer van 2002, echter is deze nooit doorgegaan.

In totaal gaf Depeche Mode in hun ‘Exciter Tour’ 84 concerten, met ruim 1,5 miljoen bezoekers verdeeld over 24 landen. De concerten die ze gaven in Parijs zijn gefilmd en later gebruikt voor de dvd-release met de titel ‘One Night in Paris’.

