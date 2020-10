Frenna en Philly Moré bestormen opnieuw de Nederlandse hitlijsten met ‘Amiri Jeans’

Nederlandse rapper en zanger Frenna bewijst op zijn nieuwste track ‘Amiri Jeans’ met Philly Moré wederom één van Nederlands hotste artiesten van het moment te zijn. Met zijn album ‘Francis’ al 100 weken in de top 100 album charts is Frenna in de winning mood en is hij nog lang niet klaar om daar op in te leveren.

Het idee voor de veelbelovende samenwerking met Philly Moré, die afgelopen jaar een gouden plaat mocht ontvangen voor zijn eerste eigen release ‘Tranen In De Studio’ featuring Snelle, ontstond tijdens COVID-19 bij Frenna thuis. Na het horen van de beat nam Moré direct contact op met producer Spanker en de rest is geschiedenis. De heren omschrijven de track als een badman tune en wij zouden het zelf niet beter kunnen beschrijven.

Frenna en Philly Moré behaalden samen al grootse successen op onder andere ‘Dansen Op Labanta’ ‘Only You’ en ‘Achtbaan’ en weten elkaar dan ook continu te inspireren. “Naast dat ik hem als familie zie, denk ik dat Philly een van de meest veelbelovende artiesten van het moment is, zijn veelzijdigheid is limitless.” zegt Frenna. Het voortdurend streven naar een hoger level van het talentvolle duo maakt dat ook ‘Amiri Jeans’ niet anders dan een groot succes kan worden.

Over Frenna

Zanger, rapper, lid van formatie SFB, event organisator en labelbaas Frenna behoort tot de top van de Nederlandse scene en heeft in zijn relatief korte muzikale carrière al veel mijlpalen aangetikt. Frenna scoorde meerdere nummer-1 hits en wist met zowel zijn derde album ‘Francis’ als vierde soloalbum ‘’t Album Onderweg Naar ‘Het Album’’ in korte tijd de platina status te behalen. Ook verbrak Frenna in 2018, samen met collega artiest Lil’ Kleine, het tot dan toe gevestigde Spotify-record voor meeste streams in vierentwintig uur met de single ‘Verleden Tijd’. Het nummer stond zes weken onafgebroken op nummer één in de Nederlandse hitlijsten. In 2019 was hij de meest gestreamde Nederlandse artiest op Spotify en in juli 2020 ontving hij een unieke award omdat hij inmiddels 1 miljard streams heeft behaald met zijn muziek.

Over Philly Moré

Maphilka Mahaka, beter bekend als Philly Moré, maakte in 2016 zijn eerste opwachting in de Nederlandse muziekindustrie. Samen met de eveneens uit Den Haag afkomstige rapformatie SFB (Strictly Family Business), bestaande uit Frenna, KM, Priceless en Jandro, bracht hij dat jaar de populaire zomerhit ‘Dansen Op Labanta’ uit. ‘Dansen Op Labanta’ was een onderdeel van het succesvolle GLOWINTHEDARK X SFB album ‘Lituatie’ waarin Moré een groot aandeel had als special guest. Afgelopen jaar bracht hij zijn eerste eigen release ‘Tranen In De Studio’ samen met collega-artiest Snelle uit, welke werd bekroond met een gouden plaat.