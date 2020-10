DeWolff lanceert nieuwe single en video voor ‘Yes You Do’

DeWolff is terug. En wel met een gloednieuwe single en video voor het nummer ‘Yes You Do,’ met Ian Peres (ex-Wolfmother) en singer-songwriter Judy Blank.

Tijdens de wereldwijde lockdown hebben de broers Pablo en Luka van de Poel en Robin Piso hard gewerkt aan de opnamen van het nieuwe album ‘Wolffpack’ in hun studio in Utrecht. De koningen van de 70s soul, funk en rock hebben een waanzinnige plaat gemaakt die bol staat van de funky grooves, fuzzed-up psychedelica en swamprock. Ze hebben daar een hele rits bevriende muzikanten voor uitgenodigd om ze daar een handje bij te helpen. En dat heeft geleid tot de best mogelijke plaat die ze op dit moment konden maken.

Dankzij de wonderen van de moderne technologie vonden meerdere gasten de digitale deuren naar de studio in Utrecht. Voor ‘Yes You Do’ vonden ze Ian Peres, voormalig bassist van Wolfmother, bereid om een loodzwaar fundament onder de track te leggen en werd singer-songwriter Judy Blank gevraagd mee te zingen op het nummer.

De band zegt er het volgende over: “Het was het eerste nummer dat we af hadden. We schreven het nummer in een Zoom meeting! Pablo had allerlei stukken liggen en die maakten we tot een geheel, voegde een break en een solo toe en daarna nog wat andere dingen.”

“Pablo en Luka namen de basis op en wat je hoort is de derde take! Robin nam zijn Hammond en de waanzinnige synth intro en solo gewoon thuis op. En we stuurde het naar Ian Peres. We hadden hem in 2013 leren kennen in Mullumbimby, Australia, waar we samen een waanzinnige jam sessie hadden. Ian speelde destijds nog met Wolfmother en gelukkig hebben we altijd contact gehouden. We wisten dat hij DE man was om bas te spelen op ‘Yes You Do’. Zijn spel doet je versteld staan! En alsof dat nog niet genoeg is, doet ook Miss Judy Blank nog even de achtergrond zang.”