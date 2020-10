Milow brengt nieuwe single ‘First Day Of My Life’ uit

‘First Day Of My Life’ is de nieuwe single van singer-songwriter Milow, die dit seizoen te zien was in het succesvolle tv-programma ‘Beste Zangers’. Het liedje is de titelsong voor de nieuwe Duitse kinderfilm ‘Lauras Stern’, een remake van de kinderfilmklassieker ‘Laura’s Ster’.

“These are crazy days

When every drop of rain becomes a perfect storm

These are crazy days

The world’s on fire and John Lennon’s gone

And it feels like the first day of my life”

Zo bezingt Milow in zijn nieuwe single de onzekerheid van het menselijk bestaan en het verlangen naar de welbekende rots in de branding. Zijn talent voor pakkende melodieën en een hedendaagse sound is ook in deze track onmiskenbaar.

De Belgische singer-songwriter brak in 2007 in Nederland door met zijn hit ‘You Don’t Know’. Zijn wereldwijde doorbraak volgde met de hit ‘Ayo Technology’ in 2009. De track stond op #1 in de hitlijsten van Nederland, Zweden, Denemarken, Zwitserland en België en leverde de Belgische singer-songwriter diverse platina- en gouden platen op. Sindsdien blijft Milow de hitlijsten bestormen met nummers als ‘You And Me’, ‘Little In The Middle’ en ‘Howling At The Moon’.

In april 2020, middenin de lockdown, verraste Milow zijn fans met de onverwachte release van een live album: ‘Dream So Big Eyes Are Wide’.