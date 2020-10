Tré Burt naar Merleyn

Tré Burt is een singer-songwriter uit Sacramento, Californië, die in 2019 bij John Prine’s Oh Boy Records tekende. ‘Caught It From The Rye’ is het debuutalbum van Tré Burt.

Dit album is heruitgebracht op het label op 31 januari 2020. Het album etaleert Burt’s literaire songwriting en lo-fi, rootsy esthetiek, die hij ronddwalend door de straten van San Francisco opdeed. Burt trok de wereld rond op zoek naar inspiratie. Net als zijn labelgenoot en songwriting-held John Prine heeft Burt oog voor detail, een chirurgisch gevoel voor verhalende precisie en natuurlijke aanleg voor een tijdloze melodie.

‘Caught It From the Rye’ is een dringende boodschap van een belangrijke nieuwe stem in de songwriting; een album vol wijsheden maar ook vol humor. Tre’s meest recente single, ‘Under the Devil’s Knee’, is uitgebracht in samenwerking met Our Native Daughter’s Leyla McCalla en Allison Russell en L.A. songwriter Sunny War.

Op 30 oktober 2021 staat Tré Burt in Merleyn in Nijmegen.