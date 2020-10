Tarja naar Doornroosje

Nightwish fans opgelet, want Tarja Turunen komt voor een show naar Nijmegen. De voormalige frontvrouw van Nightwish en heeft een jaloersmakend bereik van drie octaven. Onder de naam Tarja verovert ze al sinds 2005 solo de harten van duizenden metalfans. Met haar supersterke band welteverstaan, want de heren achter haar weten de punten zeer strak op de ‘i’ te zetten. Op haar soloplaten excelleert ze in zowel symfonische metal als klassiek.

Haar zevende (!) solo album ‘In The Raw’ is onlangs verschenen. Met haar ervaring en vakmanschap heeft dit weer geleid tot een steengoed en veelzijdig album. Ze wordt onder andere bij gestaan door Björn Strid van Soilwork en Lacuna Coil zangers Cristina Scabbia.

De (soms elektronische) cinematische achtergrondmuziek voegt daarnaast een karakteristieke sfeer toe aan de symfonische metal. Gebleven zijn uiteraard de uiterst pakkende refreinen en de knallende productie. Het kan dan ook niet anders dan dat dit een geweldig optreden gaat opleveren!

Tarja staat op 17 maart 2022 in Doornroosje in Nijmegen.