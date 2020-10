Melanie C – Melanie C

Sporty Spice Melanie Chisholm, bij de meesten vooral bekend als Melanie C, bracht begin oktober haar 8e studio album ‘Melanie C’ uit. Dit vernieuwende pop-dance album is er een om de vingers bij af te likken.

Haar recente reünie met de Spice Girls en de succesvolle Spice World 2019 Tour inspireerde Melanie C tot het opnemen van deze plaat in 2019. De periode gedurende de optredens met de Spice Girls liet Mel C reflecteren op haar leven. Het was tijd om alles van zichzelf te omarmen: Sporty Spice, moederschap, Melanie, vriendin, kok, schoonmaakster, therapeut. Dit is ook hoorbaar in veel van de teksten op het album. De gedachte was om van ‘Melanie C’ een krachtig en leuk album te maken, dat is gelukt en hoe!

De dance pop sound op het album klinkt zeer vernieuwend, deze stijl en haar stem blijken een perfect match. Een album waarin de ‘Never Be The Same Again’-zangeres laat zien ook anno 2020 nog steeds relevant en zeer vernieuwend te zijn. Met dit album levert ze dan ook een heerlijk 10 tracks tellend meesterwerk af.

Zelfverzekerdheid en kracht is wat dit album uitstraalt: onder andere mental health issues, depressies en een eetstoornis waren inspiratie voor dit power album. Vanuit dit album werden meerdere singles uitgebracht: onder andere ‘Who I Am’, deze opener heeft een lekkere groove en met de dansbare sound geeft het veel energie. Deze track zou ook in het uitgaanscircuit zeker niet misstaan. ‘In And Out Of Love’ mag zeker wel de smaakmaker van deze plaat worden genoemd. Het klinkt zeer bij de tijd en heeft een Dua Lipa achtige sound. ‘Fearless’ is een samenwerking met rapper Nadia Rose en mag ook als één van de highlights worden gezien.

Het met name uptempo album heeft met ‘End Of Everything’ een mooie afsluiter. Met in totaal 35 minuten speeltijd is ‘Melanie C’ kort maar zeer krachtig. Een album waarbij gezegd mag worden dat dit misschien wel het beste album tot nu toe is van Melanie C. In 2021 staat een 20 shows tellende tournee op het programma met concerten in Engeland en Europa, op 19 mei 2021 staat Melanie C in de Melkweg in Amsterdam. (8/10) (Red Girl Media)