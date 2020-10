Angelo Cares brengt single ‘The Sun Will Rise Again’ van debuut EP Modern Mantras’

Oktober leek Angelo Cares een goede maand om zijn elektronische debuut-EP ‘Modern Mantras’ uit te brengen. De vijf nummers tellende deep / progressive house EP levert sfeervolle producties met overstijgende melodieën en euforische drops.

Angelo Cares is een opkomende elektronische artiest, producer, zanger, songwriter en multi-instrumentalist afkomstig uit Concepción, Chili. De getalenteerde muzikant maakt snel furore in de scene met zijn ongeëvenaarde geluid en stijl in Europa en de Verenigde Staten. Door zijn met emotie gevulde melodische producties straalt Angelo Cares rauwe emotie uit door middel van soulvolle instrumentatie. Geïnspireerd door zijn levenservaringen, streeft Angelo Cares ernaar om met zijn geluid de grenzen te verleggen en verschillende elementen uit verschillende genres te overbruggen om een ​​goed afgeronde, dynamische stijl te creëren.

De talentvolle producer komt elegant tot zijn recht op de EP, terwijl de luisteraars in een muzikale verslavende trance gaan. Van het alomvattende ‘The Sun Will Rise Again’ tot aan Charlie Chaplin’s groove-gevulde boodschap in ‘I Don’t Want to Be an Emperor’, levert Angelo Cares puur melodisch geluk met een etherisch geluidsontwerp. ‘Modern Mantras’ toont Angelo’s aangeboren artistieke talent, terwijl elk nummer een verhaal vertelt door middel van zijn melodieën, zang en soundscapes.

Van die EP komt nu de single ‘The Sun Will Rise Again’, waarmee Angelo een brug slaat tussen Zuid Amerika en Europa. Muziek die perfect past in de hedendaagse hitlijsten op het Europese vastenland.