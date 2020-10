Nieuw album Frans Van Deursen: ‘Motel Coyote’

Zanger/tekstschrijver Frans Van Deursen bracht op 22 oktober zijn nieuwe album uit, getiteld ‘Motel Coyote’. De twaalf songs vormen een kleurrijk verslag van zijn roadtrip door de US. Twaalf indrukken van een prachtig maar goeddeels kapot land, gebed in schurende Americana.

In 2015, het jaar vóór Donald Trump tot president van de Verenigde Staten van Amerika werd gekozen, reed Van Deursen van Los Angeles naar Miami. In 9 weken doorkruiste hij 17 staten op zoek naar nieuwe inspiratie en constateerde met pijn in het hart dat het land waar hij van hield failliet bleek. Hij reed ruim 12000 kilometer door een zieltogende natie. De massa morde, het volk was boos. Het resultaat werd in 2016 tot president verkozen, and we all know what a catastrofe he turned out to be.

Terwijl Van Deursen van Los Angeles door Californië, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Alabama, Tennessee, North Carolina, Virginia, South Carolina en Florida naar Miami reed, gaf hij zijn ogen en oren goed de kost. Wie achter het stuur zit en over de eindeloze wegen zoeft, heeft zeeën van te vullen tijd. In zijn hoofd boetseerde hij zinnen, verhalen, liedteksten.

Pas in 2019, toen het presidentschap van Donald Trump steeds groteskere vormen begon aan te nemen, vond hij het tijd om het stof van zijn liedteksten te blazen. Met gitarist Wouter Planteijdt toverde hij aan de keukentafel zijn teksten om in songs. Hij haalde bassist Peer Wassenaar en Al McLachlan met zijn banjo, dobro en mandoline erbij en de band van ‘Motel Coyote’ was compleet. Gerhardt Heusinkveld (o.a. Bean & The Fatback en Lavalu) werd aangetrokken als producer.

‘Motel Coyote’ is Van Deursens derde album. Na ‘Scherven van een Leeggedronken Nacht’ (waarop hij zijn vertalingen van Tom Waits zong) en ‘De Vogel in mijn Borst’ (waarop hij de poëzie van dichter Leo Vroman een muzikaal leven gaf) is het nu tijd voor Engelstalig eigen werk. De voor dit najaar geplande ‘Motel Coyote’ theatertour is verplaatst naar 2022.