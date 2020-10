Sivert Høyem kondigt EP release ‘Roses of Neurosis’ aan

Sivert Høyem maakt de grauwe herfstdagen een beetje lichter met zijn nieuwe single ‘Run Away’. Het is de eerste single van de nieuwe EP ‘Roses of Neurosis’ die uitkomt op 12 februari 2021. Na het album ‘Sleepwalking Man’ uit 2016 en de live registratie ‘Live At Acropolis’ uit 2017 is dit het eerste nieuwe solomateriaal van Sivert Høyem.

Woorden als massief, melancholisch en verfijnd zijn allemaal van toepassing op de liedjes van de Noorse artiest. De nieuwe single ‘Run Away’ vormt hierop geen uitzondering. Hoewel het nummer al een tijd geleden geschreven is, en niets te maken heeft met de coronacrisis, beschrijft het wel een gevoel dat de meesten van ons dit jaar weleens gehad zullen hebben.

Vanaf het begin explosief, laat ‘Run Away’ je dwalen door een droomlandschap van bombastische drums en galmende gitaren gemixt met resonerende pianoklanken die Høyem’s wanhopig mooie stem ondersteunen.

“We hebben ‘Run Away’ in september opgenomen tijdens een intensieve week in de studio met mijn begeleidingsband”, legt Sivert uit. “We hebben het liedje in twee of drie takes samen opgenomen, en daarna maar een paar dingetjes toegevoegd. Ik geloof in het zoveel mogelijk behouden van de rauwe en directe sfeer in de muziek, en er niet te lang aan schaven”. Hij vervolgt: “Het is vijf jaar geleden dat we voor het laatst samen in de studio waren, en de afgelopen maanden waren we natuurlijk meer geïsoleerd dan ooit tevoren. Het was geweldig om weer samen muziek te kunnen maken.”

Sivert Høyem staat bekend om zijn opmerkelijke stem en meeslepende optredens, als soloartiest en als frontman van Madrugada. Tijdloze hits als ‘Prisoner Of The Road’, ‘Sleepwalking Man’, ‘Moon Landing’, ‘Into The Sea’ en de Madrugada klassieker ’Majesty’, hebben hem een ​​groot publiek opgeleverd, zowel in als buiten zijn thuisland Noorwegen.