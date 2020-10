Angelle komt met nieuwste single ‘Not A Problem’ als opvolger van ‘Studio 54’

Opgegroeid in een Haïtiaanse muziekfamilie, waren de grootste invloeden van zangeres Angelle twee van haar overleden ooms, die commercieel succes hadden in het Haïtiaanse muziekgenre. Ook Angelle’s overleden vader, die vanaf jonge leeftijd in haar dromen geloofde, inspireerde haar om de erfenis die ze hebben achtergelaten voort te zetten.

Op 16 januari 2018 bracht Angelle haar single ‘Avec Moi’ uit, geïnspireerd op Patti Labelle’s ‘Voulez-Vous Coucher Avec Moi’. Op 5 januari 2019 kwam ‘I Can’t’ uit en op 11 april van dat jaar ‘Better Than You’. Tijdens Angelle’s acht maanden durende onderbreking vanwege een operatie aan haar stembanden, richtte ze haar energie opnieuw op en begon ze vanuit haar diepste binnen te werken. Gedurende die tijd voltooide Angelle haar nieuwste project ‘The Rebirth’, dat dit jaar uitkwam.

Haar single ‘All I Want’ was Angelle’s eerste single van het album. Een Haïtiaanse getinte bop, co-geproduceerd door Angelle met een R&B-invloed die een eerbetoon is aan Haïti. Ook haar tweede single ‘Studio 54’ is meer een door de jaren ’80 meets Katy Perry-geïnspireerd pop-nummer, dat beïnvloed is door namen als Aretha Franklin, Donna Summer en zelfs Bruno Mars

Nu komt de Haïtiaanse met haar nieuwste single, ‘Not A Problem’, waarop Angelle weer terug richting haar R&B-roots gaat. Toch durft ze het aan om wat richting de Hip Hop te trekken, en zo verfrissend mee te komen met de hedendaagse stromingen. Een nummer dat ze gebruikte om een bulk liefdesverdriet van zich af te zingen. Een goede therapie! Het kan wel eens het mooie succes van ‘Studio 54’, een van de meest succesvolle Haïtiaanse singles na de muziek van Wyclef Jean, gaan overtreffen!