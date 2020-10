Ibrahim Maalouf kondigt nieuw album aan

Ter gelegenheid van zijn veertigste verjaardag brengt muzikant en componist Ibrahim Maalouf ‘40 Mélodies’ uit. Het is zijn 12e studioalbum en verschijnt in november 2020. Voor het eerst in 15 jaar presenteert Ibrahim een​​ intiem duet met zijn oude vriend (en muzikale compaan van de afgelopen 10 jaar), de Belgische gitarist François Delporte. Op ’40 Mélodies’ kijkt Maalouf terug op de meest memorabele melodieën uit zijn carrière. Daarnaast bevat het album ook een paar exclusieve nieuwe tracks.

Op het album zijn een aantal gerespecteerde gasten terug te horen, waaronder Sting, Matthieu Chedid, Alfredo Rodriguez, Jon Batiste, Arturo Sandoval en vele anderen. Ibrahim Maalouf keert terug naar zijn roots en naar de basis: een trompet en een gitaar.

Gedurende zijn hele carrière ontving Ibrahim twee ‘Victoires du Jazz’ en twee ‘Victoires de la Musique’ voor ‘Best World Music Album’ en ‘Musical Show and Concert of the Year’, waardoor hij de eerste instrumentalist was die in de 33-jarige geschiedenis van de ‘Victoires de la Musique’ een prijs in ontvangst mocht nemen. Ibrahim won ook een ‘Echo Jazz’ in Duitsland, een ‘César Award’ voor ‘Beste Originele Muziek’ en een ‘Lumières Award’ voor ‘Beste Originele Score’ in 2016. Daarnaast ontving hij de volgende ere-onderscheidingen van de Franse overheid: ‘Ridder in de Nationale Orde van Verdienste’ en ‘Ridder in de Orde van Kunsten en Letteren’.

’40 Mélodies’ verschijnt 6 november op CD en 4 december op vinyl.