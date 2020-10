Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Sting.

De legendarische rocklocatie in Parijs, Le Bataclan, is heropend met een emotioneel optreden van de Britse zanger Sting, een jaar nadat Jihadistische schutters binnenvielen tijdens een reeks terroristische aanslagen in de Franse hoofdstad. Een van de meest brute aanvallen op Franse bodem sinds de Tweede Wereldoorlog.

De voormalige frontman van The Police, 65, verscheen onder luid gejuich op het podium toen honderden concertgangers, waaronder families van de slachtoffers en overlevenden, samen worstelen om te begrijpen hoe het kon dat gewapende mannen de zaal konden binnenvallen. Nu is Le Bataclan volledig gerenoveerd om de blijvende littekens te verbergen inclusief een nieuw podium en roodfluwelen gordijnen.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Sting live @ Le Bataclan, Paris (2016).