26 oktober, de verjaardag van Blaudzun

Johannes Sigmond, bij ons beter bekend als Blaudzun, viert vandaag zijn 46e verjaardag. Sigmond werkte jaren als achtergrondzanger en speelde in verschillende bands en projecten. In 2006 ging hij alleen verder als de singer-songwriter Blaudzun. Hij noemde zich naar eigen zeggen naar de vrij onbekende Deense wielrenner Verner Blaudzun. Hij wordt tijdens live optredens bijgestaan door zijn broer Jakob op gitaar en zang. Na zijn eerste EP ‘Loveliesbleeding’ kreeg Johannes een aanbieding van platenmaatschappij V2 records om albums op te nemen.

Zijn eerste échte album ‘Seadrift Soundmachine’ (zijn eerste was een titelloze aanvulling op de EP) werd door een Amerikaanse blog benoemd tot ”definitely one of the best releases of 2010”. Twee jaar later was de definitieve doorbraak van Blaudzun met clubtours, optreden op Lowlands en de verkiezing van Beste album van 2012 met ‘Heavy Flowers’. Ook ontving hij in 2013 een Edison in de categorie Beste zanger.

Zijn vierde album, ‘Promises Of No Man’s Land’, kwam in maart 2014 op de eerste plaats binnen in de Album Top 100 en hij scoorde zijn eerste hit met de titeltrack van het album. Het nummer werd tevens gebruikt als openingstune voor het NOS tv-programma met de nabeschouwingen van de Olympische Spelen in Sotsji. Het laatste album dat hij uitbracht was het uit 2018 daterende ‘_UP_’.