Sharon Jones – Just Dropped In (To See What Condition My Rendition Was In)

In 2016 overleed Sharon Jones, veel te vroeg. Een veel te korte carrière, die pas echt begon toen ze al 40 jaar was kwam abrupt tot een einde. Ze had inmiddels met haar begeleidingsband, The Dap Kings een fenomenale live reputatie opgebouwd, en een aantal topklasse R&B albums afgeleverd die het genre mede nieuw leven inbliezen. Sharon was de nieuwe Koningin van de R&B.

The Dap-Kings maakten samen met Amy Winehouse het classic album ‘Back to Black’ en vergaarde wereldfaam als de ultieme R&B band. De Daptone Horns zijn op ontelbare opnames te horen.

Nu dus, vier jaar na het overlijden van Sharon komt er dit postume album met een verzameling bekende covers en wat meer onbekend werk, maar allemaal omgewerkt naar de heerlijk stijl waarvan we Sharon Jones zo goed kennen. Haar soepele stem die qua timbre zijn gelijke niet kent en haar kenmerkende powerhouse performance staan ook hier weer in de schijnwerpers. De ritmesectie is ongeëvenaard strak en de blazers maken er een feestje van

Op het album staan een versie van Prince’s ‘Take Me With U’, Woody Guthrie’s ‘This Land Is Your Land,’ fmaar ook Janet Jackson’s ‘What Have You Done for Me Lately’ en Shuggie Otis’ ‘Inspiration Information’ en de ‘60s classics zoals ’Rescue Me’ van Fontella Bass en de titel track ‘Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In,’ waarvan het origineel nog van Kenny Rogers is maar dat veel mensen kennen uit de film ‘The Big Lebowski’.

Het is onmogelijk om stil te blijven zitten bij dit album. Zelfs de stijfste hark zal met zijn voet gaan mee zitten tappen, of de schouders beginnen vanzelf mee te bewegen in de maat. Maar als je een beetje van vlees en bloed bent, dan dans je de volledige lengte van het album zonder te gaan zitten.

Founding father van Daptone Records en saxofonist van The Dap Kings vertelde niet zo lang geleden in een exclusief interview met Maxazine dat Daptone zorgvuldig om wil gaan met de muzikale erfenis van Sharon. Met dit album worden die woorden waarheid. Voor mensen die Sharon nog niet kennen is dit album waarschijnlijk de beste manier om kennis met haar te maken. Gegarandeerd dat je daarna hooked for life bent. Voor de liefhebbers van Sharon is het album een zeer toegankelijk album, geschikt voor leuke feesten en partijen waar je dan zeker complimenten voor de muziek zal krijgen.

Tracks als ‘This is your Land’ geven een klein doorkijkje naar de intensiteit en rijkdom die het oeuvre van Sharon met zich meedraagt, en noopt de luisteren en ontdekken.

‘Just Dropped In (To See What Condition My Rendition Was In)’ is dus een uitstekende R&B compilatie die postuum nogmaals eer bewijst aan Sharon Jones. Wellicht het aller leukste en origineelste muzikale Kerstcadeau dat je dit jaar onder de boom kan vinden. (8/10) (Daptone Records)