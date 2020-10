Nieuwe carrière-mogelijkheden van artiesten in zicht?

Met de Covid-19-pandemie, die in de toekomst nog niet over lijkt te gaan, is het in de evenementen industrie hard te halen. Bands kunnen amper tot niet optreden, en niet in de minste plaats omdat ze zelf niet over het podium kunnen rennen en springen. Zalen mogen veelal slechts 30 man publiek toelaten en het houden van concerten is amper nog rendabel.

Het wordt een nieuwe tijd, die aanbreekt. Artiesten zullen op zoek moeten gaan naar andere inkomsten. Sommigen solliciteerden alweer in het bedrijfsleven, anderen proberen met man en macht de kop boven water te houden in de muziek, en bieden stream-sessies aan, speciaal voor de klant opgenomen covers, gaan solo op pad voor bescheiden feestjes en maken er het beste van. Het is in ieder geval beter dan bij de pakken neer te zitten.

Een andere optie die muzikanten hebben, is hun band in te wisselen voor een solo-set, al dan niet met muziek op de achtergrond. Of, net zoals Jeroen Camerlynck deed, een tweede carrière als DJ. De frontman van de populaire Belgische band Fleddy Melculy, kocht al voor de coronacrisis een studio mixer en begon met het scratchen en mixen van platen. Met zo’n tweede carrière is het makkelijker voor concertzalen om een act te boeken voor 30 of 100 man publiek.

Is het draaien van platen als DJ te vergelijken met het optreden als band of zanger? Nee, absoluut niet, maar het kan en zal wel gezien moeten worden als nieuwe mogelijkheid om mensen nog te kunnen gaan entertainen. Een zaal huurt geen 10 man barpersoneel meer in voor 30 man publiek, en een zaal zal geen complete lichtinstallatie opbouwen voor een band die voor een handje vol mensen staat op te treden.

Maar wat als men nu eens iedere avond in een zaal als De Effenaar, Vera, Nieuwe Nor, Rotown of noem het maar op, een DJ programmeert? 7 dagen per week, tientallen zalen door heel Nederland, en ja, zelfs zalen die normaal gesproken vrijwel alleen toneel of klassiek programmeren als het Muziekgebouw Frits in Eindhoven, het Concertgebouw in Amsterdam of de Vereeniging in Nijmegen, zouden met gemak 7 dagen in de week een DJ kunnen programmeren. En dat zou echt niet alleen dance of house hoeven te zijn, want wees nu eerlijk: we hebben allemaal toch wel eens zin om weer eens in een echte zaal een avondje rock, blues of pop te gaan luisteren!