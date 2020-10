Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Heart.

In 1995 gaven de dames van Heart – de gezusters Ann en Nancy Wilson – een optreden in hun thuisstad Seattle. De show was volledig akoestisch, met hits als ‘Alone’, ‘These Dreams’, ‘All I wanna do is Make Love to You’, ‘Barracuda’ en ‘Crazy on you’. De single ‘Crazy on You’ (1977) haalde in Nederland de 2e plaats in de Top 40, daarmee de hoogst genoteerde single in ons land en staat al ruim 20 jaar in de Top 2000.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Heart live @ Seattle, USA (1995).