Ariana Grande telt af naar albumrelease met ‘positions’

Een aftelklok die langzaam wegtikt naar vrijdag 30 oktober. Ariana Grande wist op haar website afgelopen week de spanning dubbel op te bouwen. Hiermee werkt ze toe naar een eerder deze week aangekondigde albumrelease. De eerste single is in ieder geval nu naar buiten en heet ‘positions’. Voor de volgende onthulling moeten we die andere aftelklok dus nog even in de gaten blijven houden.

Voor de 27-jarige zangeres uit Florida is het nummer haar eerste eigen release van 2020. Ze was al wel te horen op ‘Rain On Me’, waaraan ze samenwerkte met Lady Gaga. En daarnaast was ze ook te horen op ‘Stuck With U’ met Justin Bieber. Het aangekondigde album wordt de opvolger van haar met platina bekroonde album ‘thank u, next’ dat ze in februari 2019 uitbracht.

Naast haar muzikale carrière zet Grande zich in voor de aankomende Amerikaanse verkiezingen. Op haar instagram account roept ze haar 204 miljoen volgers op om vooral te gaan stemmen op 4 november, in de hoop zoveel mogelijk mensen naar de stembussen te krijgen.