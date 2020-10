Thin Lizzy herdacht met jubileumbox ‘Thin Lizzy Rock Legends’

Om stil te staan bij de oprichting van Thin Lizzy vijftig jaar geleden, is het zes CD’s en één DVD tellende ‘Thin Lizzy Rock Legends’ uitgebracht. Hierop zijn negenennegentig nummers te horen van de Ierse rocklegendes, waarvan een groot deel nooit eerder op CD of streamingdiensten te horen is geweest.

Gitarist Scott Gorham heeft zich samen met Thin Lizzy-expert Nick Sharp gebogen over archiefmateriaal en stelde een unieke box samen, waar menig rockershart sneller van gaat kloppen. Zo stuitten ze op veel uniek materiaal, bestaande uit live-opnames, unieke demo’s, radio-optredens en hervonden opnames die nooit eerder zijn uitgebracht. Op de bijgesloten DVD is beeldmateriaal te zien van de BBC-documentaire ‘Bad Reputation’ en van hun optreden bij Rod Stewarts TV special uit 1976, ‘A Night On The Town’.

Phil Lynott, de op 37-jarige leeftijd overleden eigenzinnige frontman, zanger en bassist van de band, staat centraal in de documentaire ‘Songs For While I’m Away’. Deze docu is op 27 oktober eenmalig te zien in de Nederlandse bioscopen en laat het verhaal zien van de zwarte jongen die opgroeide in het katholieke Dublin en uitgroeide tot een van Ierlands grootste rockhelden.