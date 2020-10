Australische band Sheppard kondigt album ‘Kaleidoscope Eyes’ aan

Terwijl wij de zomerkleding alweer hebben omgeruild voor de winterkleding, hebben de bandleden van Sheppard aan hun kant van de globe de BBQ net weer klaargezet voor een naderende zomer. Een prettig vooruitzicht, want op 19 februari brengen ze hun album ‘Kaleidoscope Eyes’ uit.

“’Kaleidoscope Eyes’ is an album dedicated to the wonders of love, in every form. With love, the world is a more colourful place. Spread it, make it, give it, feel it, appreciate it, and do your best not to lose it,” zegt George Sheppard over de inhoud van de plaat, waarvan de nummers druppelsgewijs uitgebracht worden. Zo werden bijvoorbeeld ‘Die Young’, ‘On My Way’ en ‘Symphony’ al uitgebracht in de aanloop naar de albumrelease.

Voor het derde album van de band is het aantal leden ook teruggebracht tot een kern van drie. De oprichters en familieleden George, Emma en Amy Sheppard uit Brisbane, Australië, richtten de band op in 2009 en vijf jaar later hadden ze met hun debuutsingle ‘Geronimo’ hun eerste wereldhit te pakken. Inmiddels hebben ze maandelijks ruim drie miljoen streams op Spotify en staat de teller ruim over de 740 miljoen streams verdeeld over alle streamingplatformen.