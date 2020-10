Onstuitbare Beatle brengt in december nieuw album uit: ‘McCartney III’

Ze zeggen weleens dat Keith Richards onverwoestbaar is, maar onderschat de bassist van de Beatles niet. De inmiddels 78-jarige Paul McCartney gaat ook al jaren onverminderd door en brengt in december met ‘McCartney III’ zijn achttiende solo-album uit.

Het is daarmee het derde album dat hij volledig zelf maakte. De eerste ‘McCartney’ stamt uit 1970, de tweede (‘McCartney II’) volgde tien jaar later in 1980. Veertig jaar later verschijnt op 11 december het derde deel in de reeks. ‘Macca’ werkte zelfstandig aan het album in zijn thuisstudio in Sussex tijdens de corona-lockdown. Daarmee maakte hij de opvolger van zijn meest recente plaat ‘Egypt Station’, die in 2018 verscheen.

Zoals zovelen was ook McCartney de afgelopen tijd gebonden aan huis, maar voor iemand met kamers vol instrumenten en opname-apparatuur is dat juist een zegen. Met jeugdig enthousiasme stortte hij zich op het schrijven, inspelen en produceren van nieuw materiaal. Kijk je dus straks wie je hoorde op drums, gitaar, bas, toetsen en vocalen, dan staat daar maar één naam. McCartney.