Passenger kondigt nieuw album aan

Mike Rosenberg, beter bekend als Passenger, heeft zijn nieuwe studioalbum ‘Songs for the Drunk and Broken Hearted’ aangekondigd voor 8 januari 2021. De titeltrack ‘A Song for the Drunk and Broken Hearted’ is deze week verschenen en komt met een bijhorende video. De fysieke uitgaves op CD en vinyl zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal en voor elk exemplaar dat via de Passenger-webwinkel wordt verkocht zal een boom worden geplant, dankzij een samenwerking met Ecologi en het Eden Project.

Bij het gebrek aan liveshows en om de release van het album te vieren nodigt Rosenberg zijn fans uit voor een intieme avond in de beroemde Royal Albert Hall in Londen voor een exclusieve speelfilm die op 10 januari 2021 wordt uitgezonden. Iedereen die het album vooraf bestelt via de Passenger webwinkel, krijgt voorrang tot het evenement.

Het merendeel van de nummers op ‘Songs for the Drunk and Broken Hearted’ schreef Rosenberg toen hij net weer single was: “Coming out of a break-up creates such a fragile window,” he reflects. “You’re incredibly vulnerable for a few months. You’re so used to the safety of being with somebody and suddenly you’re out in the world on your own. And you get pissed and probably make some bad decisions. In some ways, you make it worse for yourself. But it’s a heady moment, losing love and being drunk. And it’s universal. Everyone goes through it at some stage.”

In de videoclip zien we Passenger en zijn bandleden verkleed als neerslachtige clowns optreden in een kamer vol dronken personen met liefdesverdriet. “This video was so much fun to make”, zegt Rosenberg. “I’m a huge fan of ‘The Joker,’ and as the lyrics in the chorus of the song mention ‘jokers and ‘jesters,’ it felt like the perfect opportunity to dress up like a clown and freak everyone out. The idea of setting it in a really grim and depressing bar room environment really helps bring out the story within the song.”

Passenger

Passenger, afkomstig uit Brighton, Engeland, is een meervoudig bekroonde, platina-verkopende singer-songwriter. Hoewel hij nog steeds bekend staat als straatartiest, maakte al hij lang geleden de overstap van straathoeken naar stadions, mede dankzij zijn support shows voor goede vriend Ed Sheeran en met name de single ‘Let Her Go’, die nummer 1 bereikte in 19 landen. Toch is ‘Let Her Go’ slechts één nummer uit een opmerkelijke en productieve catalogus, waaronder ‘Young as the Morning, Old as the Sea’ uit 2016, dat bovenaan de hitlijsten stond in het VK en daarbuiten. De consistentie van zijn output, in combinatie met zijn authenticiteit zowel op het podium als daarbuiten, heeft Passenger een toegewijde fanbase over de hele wereld opgeleverd.