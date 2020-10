EUT kondigt nieuw album ‘Party Time’ aan

Recent bracht de Nederlandse popsensatie EUT de eerste singles ‘Had Too Much’ en ‘It’s Love (But It’s Not Mine)’ van het komende album uit. Deze week kwam de gelijknamige single ‘Party Time’, het album verschijnt op 19 februari 2021.

‘Party Time’ draait om lust, seks en eenzaamheid; het nieuwe album gaat over dansen op een lege dansvloer en als je dan je plat op je gezicht valt, het misschien het beste is om gewoon te blijven liggen. In tien vlekkeloze popsongs neemt Eut je mee in een verhaal vol hartzeer, extase en tegen de stroom in gaan. ‘Party Time’ herbergt rauwe energie en is gefocust als een vlijmscherpe laser. EUT weergalmt klanken vanuit de 90s, van Blur tot The Cardigans, maar ook tijdgenoten zoals artrock-icoon St.Vincent.

het moment dat EUT in juni 2017 hun eerste single ‘Supplies’ uitbracht, trokken ze de aandacht van de industrie; datzelfde jaar werden ze onder anderen de meest geboekte band op het multi-venue festival Popronde. Het debuutalbum ‘Fool for the Vibes’, uitgebracht in 2018, bevestigde de voorspellingen dat EUT een van de meest opwindende nieuwe acts in Nederland was. Ze ontgroeiden deze onderscheiding al snel en speelden op internationale festivals zoals Great Escape Festival (Brighton, Verenigd Koninkrijk), Transmusicales (Rennes, Frankrijk), Eurosonic Noorderslag (Groningen, Nederland).

Terwijl ze naam bouwden met speelse, energieke singles is EUT meer dan pakkende melodieën. Luister goed en je zult horen dat het popfineer een Trojaans paard is voor de frustraties en teleurstellingen van de overgang naar volwassenheid. Door deze ervaringen binnenstebuiten te keren produceert EUT een rijk gelaagd geluid, vol emotie, dat zich perfect vertaald naar hun liveoptredens.