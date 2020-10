24 oktober, de verjaardag van Drake

Drake viert vandaag zijn 34e verjaardag. Aubrey Drake Graham (Toronto, 24 oktober 1986) is een Canadees acteur en rapper. Hij werd oorspronkelijk bekend door zijn rol als Jimmy Brooks in de televisieserie ‘Degrassi: The Next Generation’. In juni 2009 tekende Graham voor het platenlabel van Lil Wayne, Young Money Entertainment. In november 2009 kondigde Lil Wayne aan dat Drake’s eerste studioalbum, ‘Thank Me Later’, afgerond was. Het album werd op 15 juni 2010 uitgebracht en debuteerde op de eerste plaats in de Billboard 200.

Hij kreeg in november dat zelfde jaar pas echt internationale bekendheid door zijn samenwerking met Rihanna op het nummer ‘What’s My Name’. In 2017 kwam zijn album ‘More life’ uit. Zijn laatste studio album dateert uit 2018, getiteld ‘Scorpion’.