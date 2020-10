YUNGBLUD kondigt show in AFAS Live aan

“Ik kan niet wachten om weer op tournee te gaan, het duurt nu al te lang! Deze shows gaan twee keer zoveel energie, emotie en passie meekrijgen. Dit zijn de grootste zalen waar ik ooit heb gespeeld, dus verwacht een spektakel. Ik heb een jaar lang opgesloten gezeten in een kamer en mijn ADHD heeft benzine nodig om mijn vuurtje op te stoken… we gaan ervoor!” Dat zijn de woorden van de Britse Zanger, songwriter en multi-instrumentalist YUNGBLUD.

YUNGBLUD, geboren als Dominic Harrison in Doncaster in het Engelse Yorkshire, begon op tweejarige leeftijd met gitaar spelen en schreef al op zijn tiende zijn eigen nummers. De 23-jarige artiest staat bekend om het uitspreken van wat hij voelt als de grote zorgen van zijn generatie. Hij gebruikt zijn muziek om de hedendaagse jeugd te verenigen en een stem te geven. Verbonden door een gemeenschappelijke liefde voor YUNBLUDs uitgesproken muziekstijl, hebben zij hem na de release zijn zelfgetitelde EP en het debuutalbuum ‘21st Century Liability’ uit 2018, zien uitgroeien van een ploeterende muzikant in een Noord-Engels flatje tot wereldster. Op 4 december komt zijn nieuwe album ‘Weird!’ uit.

In 2019 bracht YUNGBLUD het album ‘Live in Atlanta’ en de EP ‘The Underrated Youth’ uit die meteen in de Top 10 van de Engelse albumhitlijsten binnenkwam. Daarop staat ook “Original Me “, de hitsingle met Dan Reynold van Imagine Dragons. YUNGLBUD werd wereldwijd al meer dan 1,4 miljard keer gestreamd en hij heeft meer dan 8,6 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify. YUNGBLUD trad in de afgelopen jaren op voor uitverkochte menigtes in meer dan twintig landen en speelde op een aantal van de grootste festivals waaronder Austin City Limits, Life Is Beautiful, Lollapalooza, Reading en Leeds Festivals en Vans Warped Tour.

Zondag 24 oktober 2021 geeft YUNGBLUD een concert in de AFAS Live in Amsterdam. De kaartverkoop voor de show die deel uitmaakt van zijn ‘Life on Mars’ tournee start vrijdag 30 oktober om 10.00 uur.