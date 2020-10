23 oktober, de verjaardag van Weird Al Yankovic

Weird Al Yankovic, geboren op 23 oktober 1959, viert vandaag alweer zijn 61e verjaardag. De Amerikaanse zanger, tekstschrijver, muzikant, parodist, producer, satirist, muziekvideo director, filmproducer, acteur en schrijver is het meest bekend van zijn humoristische versies van bekende hits waaronder ‘Fat’ (komende van zijn album ‘Even Worse’) en ‘Eat It’ (Michael Jackson’s ‘Bad’ en ‘Beat it’) en ‘Madonna’s ‘Like a Virgin’, dat hij omtoverde in ‘Like a Surgeon’.

Weird Al Yankovic zeer succesvol

Sinds Weird Al Yankovic in 1976 zijn eerste humoristische nummer uitbracht, verkocht hij tot op heden meer dan 12 miljoen albums (vanaf 2007), nam hij meer dan 150 humoristische versies van bekende hits en originele nummers op en gaf hij meer dan 1000 live shows. Zijn werk leverde Weird Al Yankovic in de V.S. 3 Grammy Award nominaties op, 4 gouden platen, en 6 platina platen.