Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Lou Reed.

Reed is het meest bekend door zijn werk als gitarist, zanger en tekstschrijver voor de Velvet Underground, en natuurlijk zijn solo carrière. Reed had met zijn muziek een enorme impact op de Amerikaanse cultuur, hij introduceerde de avant garde rock en pop tot de mainstream muziek. Zijn samenwerking met Andy Warhol staat bekend als een van de meest belangrijke samenwerkingen in de hedendaagse cultuur. Ondanks dat de Velvet Underground in de jaren ’60 maar matig succes hadden, groeide hun populariteit enorm de afgelopen jaren. In 1996 traden ze toe tot de Rock and Roll Hall of Fame.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Lou Reed live @ Montreux, Switzerland (2000).