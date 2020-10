Jeremiah Johnson – Unemployed Highly Annoyed

Geboren in St. Louis, de stad aan de machtige Mississippi, en dat is ook duidelijk te horen aan de rauwe muziek van Jeremiah Johnson. Hij verhuisde in 1999 naar Houston, Texas, waar hij drie keer achter elkaar de jaarlijkse Blues Challenge wist te winnen. In 2009 keerde Johnson terug naar St. Louis, waar hij een jaar later zijn debuutalbum “9th & Russell” uitbracht. Inmiddels zijn we tien jaar en zes cd’s verder. Onlangs verscheen zijn zevende plaat, getiteld ‘Unemployed Highly Annoyed’, zijn tweede voor het Duitse RUF label en tevens zijn tweede cd van dit jaar.

De door het coronavirus gedwongen werkloze en gefrustreerde Johnson besloot zijn gevoelens om te zetten in muziek en zo alsnog iets met zijn overvloedige vrije tijd te doen. Het resultaat is nu verkrijgbaar en bestaat uit een cd met acht nummers, waarvan zeven door hem zelf zijn geschreven en Luther Allisons ‘Cherry Red Wine’, dat hier een stevige uitvoering krijgt. Naast zanger en gitarist Jeremiah Johnson horen we drummer/toetsenist Paul Niehaus IV en drummer Terry Antonelli.

Behalve naar de meer dan uitstekende muziek zijn het vooral de teksten waar goed naar geluisterd dient te worden. Ieder van de zeven eigen composities benadert de pandemie uit een eigen richting. De wanhoop druipt eraf. Denk aan het samenleven in quarantaine, dat wordt bezongen in ‘Love and Sympathy’, de frustratie die dagelijks in het nieuws te zien is in ‘Unemployed Highly Annoyed’ en het pittige ‘Muddy Black Water’, dat gaat over het steeds jezelf opbouwen als alles verloren lijkt. Een album dat een waarheidsgetrouwe weergave is van de huidige tijd. Grote klasse. (8/10) (Ruf Records)