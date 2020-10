De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 23 oktober

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze online corona concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor Spotify van vrijdag 23 oktober 2020.

Buiten bereikte de temperatuur deze week een ongekende waarde van 23 graden Celsius. Het coronavirus waart ondanks dat ongebreideld rond, en vormt een bedreiging voor ons allemaal. Er wordt in talkshows gepraat over de koning die de loyaliteit van het volk aan zijn laars lapt en en zichzelf gedraagt zoals een monarch oude stijl zou doen. In Frankrijk wordt de vrijheid van ons allemaal andermaal vermoord en Luik transformeert in een post apocalyptische warzone. In de uitzending van ‘Tussen kunst & Kitsch’ brengt een mevrouw onwetend een laat 16de eeuws glas in, waarvan de waarde op 85000 euro wordt geschat. In Wit Rusland demonstreren de mensen dapper door tegen de tiran, meer dan 200 mensen verdwijnen achter de tralies. Het YouTube account van Lange Frans wordt van het internet afgehaald. Lange wie? De man was vroeger succesvol als rapper, wellicht weet uw oma het nog. Sleepy Joe Biden loopt steeds verder uit op de Trump. Het is vandaag international CAPS LOCK DAY. Schreeuwen mag dus op internet, maar dan alleen vandaag. Marco van Basten wordt als schrijver genomineerd voor de NS publieksprijs voor zijn biografie ‘Basta’, het moet niet gekker worden. Een ijskoude Brexit komt steeds dichterbij. Nationale gek Martin Meiland brengt ook een boekje uit, Toto gaat wederom op tour in een totaal vernieuwde opstelling en van de Poel wint de ronde van Vlaanderen.

Wat een week.

Op de redactie van Maxazine hield Perry de Platenbaas de wereld ver buiten zijn zolderkamer. Hij wroette zich wederom door een berg nieuwe releases heen en stelde daaruit een verbazingwekkend mooie wekelijkse playlist samen. Sluit de wereld dus buiten als je even geen zin hebt in de waanzin die de wereld regeert. Luister de Maxazine Spotify Playlist, met deze week onder andere nieuw werk van The Struts, Guy Sebastien, Olafur Arnalds, Arlo Parks, Junglepussy en Louane. Lekker luisteren!