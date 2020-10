LUKA naar Patronaat

Vanavond presenteert de talentvolle Nederlandse singer-songwriter LUKA voor het eerst haar nieuwe debuutalbum ‘First Steps of Letting Go’. Geboren in Kaapstad en wonend en werkend vanuit in Rotterdam, timmert de singer-songwriter al geruime tijd onder de naam Luka aan de weg.

De EP ‘Welcome, Generation Everything’ zette haar in 2018 op de kaart, de spraakmakende optredens als duo met drummer Joost Wesseling deden de rest. Met de tien imposante liedjes die ‘First Steps Of Letting Go’ vormen, zet Luka enorme stappen vooruit met lovende recensies.

Terwijl het proces naar het album toe juist in het teken stond van bewust enkele stappen terug doen. In dat proces heeft Luka een open, eerlijk, avontuurlijk en vooral heel eigen geluid gecreëerd. Dit wordt een bijzondere show in deze roerige tijden op 6 november in Patronaat.