Caribou deelt ‘Suddenly’ remixes EP

Sinds de release van ‘Suddenly’ in februari (Dan Snaith aka Caribou’s volgeprezen 7e album) zijn de tracks van het album geremixed door Four Tet, Morgan Geist en Floating Points. Vandaag komt Snaith met een vervolg, een nieuwe EP met remixen van vier aanstormende talenten – Shanti Celeste, Kareem Ali, Logic1000 en India Jordan – elk met hun eigen unieke kijk op opvallende nummers van de plaat.

Dan Snaith over de EP: “The best thing about remixes is getting to hear producers whose music I love rework my music. Shanti Celeste, India Jordan, Kareem Ali, and Logic1000 – I’ve been super excited by all of their music recently and I feel really lucky that they were up for creating these beautiful remixes.”

De release van Caribou’s ‘Suddenly’ remixes EP op 12″ vinyl staat gepland voor 5 maart 2021.