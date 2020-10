Bhajan Bhoy naar Patronaat

Bhajan Bhoy is het soloproject van gitarist Ajay Saggar, bekend van de punkjazz/impro formatie King Champion Sounds. Zijn debuut soloalbum Bless Bless kwam uit in juni 2020 en werd met universele lof ontvangen door de internationale muziekpers. Saggar speelt al langere tijd een belangrijke rol in de internationale indie gitaar scene. Met King Champion Sounds blaast Saggar de grenzen tussen punk, impro en jazz op. Het persoonlijkere Bless Bless project is het resultaat van de maanden dat Ajay zichzelf opsloot in zijn studio. Typeringen als kosmische, psychische gitaarmagie, sonische ragatrips, melodische mantra’s en esoterisch elektronica komen in de buurt om deze unieke muziek te beschrijven.

Maar denk aan de muziek van verwante artiesten zoals Popol Vuh, John Fahey, Terry Riley en Robin Guthrie en je hebt al een notie van wat je mag verwachten. Sinds juni presenteerde Bhajan Bhoy zijn solodebuut onder covid-regels in Amsterdam, Groningen, Keulen (als voor programma voor The Notwist) en Rotterdam.

Het Amsterdams/Haarlemse Labasheeda staat als voorprogramma bekend om intense en dynamische shows. Rauwe punkrock wordt afgewisseld met hypnotiserende soundscapes. In Patronaat presenteert de band hun onlangs verschenen Status Seeking, dat internationaal goed ontvangen werd. Naast Saskia van der Giessen (zang, gitaar, viool) en Arne Wolfswinkel (gitaar), al jaren de vaste kern van Labasheeda, bestaat de ritmesectie tegenwoordig uit Renato Cannavacciuolo (bas) en hertog Jan Tromp (drums).

Bhajan Bhoy komt op 6 november naar Patronaat Haarlem.