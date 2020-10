22 oktober, de verjaardag van Shaggy

Vandaag viert Shaggy zijn 52e verjaardag. Shaggy is geboren als Orville Richard Burrell op Jamaica maar migreerde op jonge leeftijd naar New York City. Nadat hij als marinier meevocht in de golfoorlog, begin jaren negentig, besloot hij bij thuiskomst zijn toekomst in de muziek te gaan zoeken. Al vrij snel, in 1993, kreeg hij zijn eerste grote hit met ‘Oh, Carolina’ en twee jaar later was zijn nummer ‘Boombastic’ goed voor een eerste plaats in de Billboard top 100 Realhot R&B. Na een kleine pauze kwam Shaggy in 2000 keihard terug met het album ‘Hot Shot’ waar de hitsingle ‘It Wasn’t Me’ op stond.