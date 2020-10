Goed nieuws! Eén van de meest veelbelovende live-acts van eigen bodem, YIN YIN, komt voor een bijzondere 30-personen show naar Patronaat. YIN YIN is geïnspireerd door “South East Asian music from the 60’s & 70’s” wat resulteert in opgewekte disco, funk en electropop met swingende ritmes en opbeurende oriëntaalse melodieën. Zelf noemen ze het “Thaichedelicha”!

YIN YIN komt op 20 november naar Patronaat.